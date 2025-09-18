Посол РФ отверг причастность России к протестам во Франции

При этом, как отметил Алексей Мешков, проходящие в стране протесты вряд ли приведут к изменению внешнеполитического курса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россию могут обвинить в росте внутренней напряженности во Франции. РФ не имеет отношения к происходящим в республике потрясениям, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.

"Прежде всего я хочу сказать, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к тем потрясениям, которые происходят сегодня во Франции. Я не исключаю, что сегодня-завтра начнут нас обвинять в этом. Все, что происходит [во Франции], - это внутреннее, рукотворное", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

При этом, как отметил посол, проходящие в стране протесты вряд ли приведут к изменению внешнеполитического курса. "На сегодня есть как бы негласный запрет общегосударственный на контакты с российской стороной. Поэтому все политические силы стараются сегодня как бы дистанцироваться от тех проблем, которое есть в российско-французских отношениях", - подчеркнул Мешков.

По его словам, исход внутреннего кризиса будет ясен после общенациональных протестов 18 сентября. "Ситуация, как раз, будет более-менее ясна после сегодняшних протестов. Потому что протесты 10 сентября были достаточно серьезными, но не столь серьезными, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Так что поживем - увидим, чем сегодня это все закончится", - отметил дипломат.

10 сентября во Франции прошли акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. 18 сентября в стране проходит общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии. Власти ожидают, что по всей стране в манифестациях примут участие около 900 тыс. человек.