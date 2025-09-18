Учения были давно запланированы и объявлены, указали в российском диппредставительстве

ВЕНА, 18 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Австрии опровергло появившиеся ранее в СМИ альпийской республики алармистские публикации об учениях "Запад-2025" на полигоне Мулино.

"Учения были давно запланированы и объявлены. Обе стороны уделили особое внимание тому, чтобы эти маневры были максимально открытыми и прозрачными. С этой целью Беларусь, в соответствии с Венским документом ОБСЕ, регулирующим обмен военной информацией и данными об учениях, пригласила без исключения всех участников документа для наблюдения за маневром "Запад-2025". <...> присутствовали представители США. Даже приграничные государства, такие как Литва, не зафиксировали "никакой необычной активности". Более того, они признали, что в 2025 году масштаб учений был значительно меньше, чем в прошлые годы", - отмечается в публикации диппредставительства.

"Таким образом, у вас нет оснований для беспокойства, тем более что многочисленные учения НАТО у российских границ вас, похоже, не тревожат", - обратились в посольстве к автору статьи.

"Вынуждены констатировать, что подобные публикации никак не способствуют пониманию российской позиции, вводят читателя в заблуждение и нагнетают неоправданные страхи", - заключили в российской дипмиссии.

Учения "Запад-2025"

Стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходили 12-16 сентября на российском полигоне Мулино. Как сообщило Минобороны, их особенностями стали: массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы; отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах; борьба с беспилотной авиацией противника различными средствами; эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта специальной военной операции.

В ведомстве напомнили, что за практическими действиями войск наблюдали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и иностранные гости из 55 государств. На учения прибыли 25 иностранных делегаций, из них 16 государств направили представителей, 6 прислали воинские контингенты для участия в мероприятиях.