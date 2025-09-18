Глава МИД РФ отметил, что не видит, чтобы США от этого отошли

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после российско-американского саммита в Анкоридже начал выступать не с ультиматумом о перемирии, а за долгосрочное урегулирование украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.