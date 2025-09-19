По мнению депутата, для возобновления переговоров также необходимы изменения в Европе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Процесс урегулирования конфликта на Украине может затянуться до момента победы президента США Дональда Трампа над так называемым Deep state (глубинным государством). Такое мнение в интервью ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Америка будет пытаться лавировать между огнем и мечом и естественно этот процесс (урегулирования конфликта на Украине - прим. ТАСС) может затянуться до того момента, когда у Трампа будет достаточно ресурсов и сил, чтобы достать шашку и срубить головы тому самому глубинному государству", - сказал Водолацкий.

Также он отметил, что возобновление переговоров об урегулировании конфликта на Украине не может произойти и без изменений в Европе, прогнозируемых в будущем.

"Если взять ту же северную Рейн-Вестфалию, где Мерц (Фридрих Мерц, федеральный канцлер Германии - прим. ТАСС) потерпел сокрушительное поражение, это говорит о том, что начнутся преобразования в Европе, и чем они быстрее начнутся, чем быстрее с политической площадки снесут одиозных личностей - поклонников Гитлера, того же Макрона, Мерца и подобных, то тогда только можно вернуться к разговорам о переговорах", - подчеркнул депутат.