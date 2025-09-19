По словам депутата, это необходимое направление работы, так как именно оно обеспечивает "неразрывную нить с прошлым"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия, помимо обеспечения работы инфраструктуры и социально-экономического сектора на территориях Донбасса и Новороссии, в настоящее время сосредоточена и на восстановлении разрушенного культурно-исторического наследия. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Сегодня культурное наследие [Донбасса и Новороссии] занимает особую роль. <…> Благодаря Министерству культуры Российской Федерации там восстанавливаются музеи истории Донского казачества, строятся детские этнографические культурные центры, чтобы дети познавали свою малую родину. Что касается библиотечного фонда, он обновляется. Миллионы книг привезены не только из Москвы, но и из регионов-шефов. Несколько театров уже восстановлено. Все наши федеральные структуры, которые занимаются этим направлением, сосредоточены на том, чтобы восстановить культурно-историческое наследие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это необходимое направление работы, так как именно оно обеспечивает "неразрывную нить с прошлым, позволяющую русскому народу уверенно смотреть в будущее". Большую роль в этой работе он отметил со стороны Российского военно-исторического общества под руководством Владимира Мединского. Именно оно восстанавливает исторические памятники, которые были разрушены в воссоединенных регионах, включая памятник молодогвардейцам в Краснодоне, Саур-Могилу.

"Мы приезжали и видели, какие разрушения там были [на Саур-Могиле]. Сегодня это такой мощный символ стойкости, мужества именно сегодняшнего уже. Не только тех, кто сражались в 2014 году и в Великой Отечественной войне, но уже сегодняшних бойцов специальной военной операции", - добавил депутат Госдумы.

Он отметил, что в регионах активно развивается и театральное искусство, в том числе луганский Детский молодежный театр на фестивале в Минске взял гран-при.