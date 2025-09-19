Официальный представитель МИД РФ отметила, что отказ Польши от предложенных МО России консультаций по ситуации с БПЛА говорит о незаинтересованности Запада в установлении реальной картины инцидента

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Обвинения со стороны европейских стран, утверждающих о якобы нарушении российскими беспилотниками их воздушного пространства, голословны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с недавними демаршами ряда европейских столиц по поводу якобы нарушения 10 сентября воздушного пространства Польши российскими БПЛА хотелось бы сказать следующее. Ситуация из раза в раз повторяется как под копирку. Еще не ясны обстоятельства произошедшего, не проведено необходимое расследование, не собраны убедительные доказательства, а виновный уже назначен. И это, конечно же, РФ. И на этот раз выдвигаемые в адрес России обвинения в попытках провокации и намеренной эскалации, как водится, голословны. Никаких конкретных обстоятельств приписываемого нашей стране злого умысла не приведено", - указала дипломат.

Она отметила, что категорический отказ Польши от предложенных Минобороны России консультаций по ситуации с БПЛА говорит "о полной незаинтересованности коллективного Запада в установлении реальной картины инцидента".

"Разумеется, разъяснения Минобороны России и изложенные факты игнорируются. Налицо - очередное звено масштабной информационной кампании в целях демонизации России и мобилизации дополнительной поддержки киевского режима, а также попытка срыва политического урегулирования конфликта вокруг Украины", - отметила дипломат.

Обеспечение Украины БПЛА

Захарова также указала, что "между тем участникам "дроновой коалиции" по обеспечению Украины БПЛА, в которую входят 20 стран, следовало бы взглянуть в лицо действительно непреложным фактам ежедневных преступлений ВСУ, осознанно наносящих удары дронами по гражданским объектам и мирному населению российских регионов. Морализаторство и демарши со стороны государств "коалиции" по поводу якобы нарушения Россией международного права на этом фоне откровенно лицемерны и неуместны".

Кроме того, дипломат отметила, что страны - участницы "дроновой коалиции", поставляющие БПЛА киевскому режиму, становятся соучастниками совершаемых современными бандеровцами преступлений и несут за это полную ответственность".