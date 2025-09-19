Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на публикацию, где издание обвиняет Россию в якобы использовании убийства американского активиста Чарли Кирка в пропагандистских целях

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что газета The Washington Post ничего не публиковала о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена использовала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в пропагандистских целях.

В своем Telegram-канале она обратила внимание на публикацию издания, в котором оно обвинило Россию в якобы использовании убийства американского активиста Чарли Кирка в пропагандистских целях.

"Хочется спросить у этого издания, оно публиковало аналогичный материал о том, как США при администрации Байдена "использовали смерть Джорджа Флойда в пропагандистах целях?" - задалась вопросом дипломат.