Посольство РФ: условия содержания Касаткина в тюрьме во Франции почти не изменились

Консульство оказывает спортсмену правовую помощь

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники консульского отдела посольства России во Франции констатируют отсутствие существенных изменений в условиях содержания российского баскетболиста Даниила Касаткина в тюрьме во Франции в ходе очередного посещения спортсмена. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России во Франции.

"Сотрудники консульского отдела посольства посещали Касаткина в тюрьме в конце августа и середине сентября. Существенных изменений в условиях содержания не произошло: российский спортсмен по-прежнему лишен возможности пользоваться тюремным спортзалом. Вместе с тем наши консульские сотрудники оказали ему необходимую правовую помощь в оформлении нотариальных документов", - сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Там также подтвердили ранее озвученную адвокатом россиянина информацию о том, что ему, спустя несколько месяцев под стражей, наконец разрешили свидание с его невестой. Уточняется, что "состоялось несколько таких встреч", однако девушка к настоящему моменту уже покинула Францию в связи с окончанием срока действия визы.

"Судебное заседание, на котором будет рассматриваться американский запрос на экстрадицию Касаткина в США, назначено на начало октября. Направим на него сотрудника посольства", - заявили в пресс-службе.

Ранее адвокат Касаткина Фредерик Бело сообщил ТАСС, что слушание по делу о его экстрадиции в США состоится 1 октября. Адвокат добавил, что его подзащитный в ходе очередных слушаний в следственной палате на прошлой неделе "подтвердил свой отказ быть экстрадированным" в США. Кроме того, защита подала первые письменные возражения по данному делу.

Дело Касаткина

27 августа суд "без мотивировки" отклонил ходатайство защиты об освобождении Касаткина из тюрьмы до решения по запросу об экстрадиции в США, где его обвиняют в соучастии в киберпреступлениях. Прокуратура называла предоставленные гарантии пребывания россиянина во Франции "недостаточными" и "подозрительными", говоря о готовности посольства РФ предоставить ему квартиру в пригороде столицы для отбытия домашнего ареста. Касаткин заверил суд, что он никуда не денется из квартиры, предоставленной посольством.

США добиваются экстрадиции Касаткина в связи с обвинениями в "компьютерном мошенничестве" и "электронном мошенничестве", которые караются лишением свободы на срок 5 и 20 лет соответственно. Бело назвал эти обвинения "очень серьезными", однако затруднился их прокомментировать, поскольку суд на тот момент не предоставил защите нужные документы.