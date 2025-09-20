Они были эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в атакованный украинскими дронами учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС был запланирован. Об этом ТАСС сообщил директор станции Юрий Черничук.

Утром на ЗАЭС сообщили, что 19 сентября ВСУ тремя дронами атаковали учебно-тренировочный центр станции. Пострадавших нет. В момент атаки в комплексе находились эксперты МАГАТЭ. Они были оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Визит экспертов МАГАТЭ на полномасштабный тренажер УТЦ был заранее запланирован и является частью их регулярной работы. В ходе визита они наблюдали за ходом плановой тренировки оперативного персонала на полномасштабном тренажере, который используется для отработки навыков управления энергоблоком в различных режимах. Такие тренировки проходят постоянно для поддержания квалификации оперативного персонала", - сказал Черничук.

Он добавил, что в рамках визита также состоялась рабочая встреча с руководством центра, "в ходе которой стороны обсудили методики подготовки персонала, поддержание его квалификации и обменялись профессиональным опытом". Черничук акцентировал, что подобные визиты носят регулярный характер.

На ЗАЭС ранее сообщали, что в результате атаки ВСУ критических разрушений не зафиксировано. Радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены. В учебно-тренировочном центре находится уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов. ВСУ за последние несколько месяцев неоднократно предпринимали попытки атаковать это здание и другие объекты инфраструктуры станции.