Страна дорожит своими традициями, заявил президент

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам международного музыкального конкурса "Интервидение" заявил, что Россия открыта для созидательного сотрудничества, а также дорожит своими традициями и уважает чужие.

В своем обращении президент подчеркнул, что Россия также открыта для общения.

"Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других", - заявил Путин.

По словам Путина, основной идеей "Интервидения" является уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур. Это вдохновляет участников конкурса на достижение творческих высот, указал президент России.

Президент отметил, что "Интервидение" отвечает на огромный запрос стремительно меняющегося современного мира на справедливость, а также широкий и равный доступ к результатам прогресса в социально-экономической и культурной сферах. В связи с этим такое количество стран приняло приглашение на участие в конкурсе, подчеркнул Путин.

"Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности", - отметил глава государства. Люди стремятся к общению и хотят лучше узнать и понять культуру других стран, подчеркнул президент России.

