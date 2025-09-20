Когда хорошая идея падает в правильную почву, все получается, указал министр иностранных дел России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Такие инициативы, как международный музыкальный конкурс "Интервидение", востребованы в странах БРИКС и во всем мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы изначально хотели, чтобы участниками были страны БРИКС и их партнеры, потому что в БРИКС есть много культурно-гуманитарных мероприятий, <...> которые востребованы в странах БРИКС и, я уверен, во всем мире, - сказал министр из зала, где проходит "Интервидение". - И когда об этом конкурсе мы сообщил нашим партнерам, когда практически сразу большинство из них откликнулось позитивно, весть об этом разнеслась по всей земле и страны, которые далеки от БРИКС географически, организационно, они решили выдвинуть своих участников".

"Когда хорошая идея падает в правильную почву, все получается", - подчеркнул Лавров.