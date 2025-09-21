Водолацкий: жителям Донбасса и Новороссии "было стыдно" опоздать на референдум

Во время проведения голосования люди чувствовали эйфорию, рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Жителям Донбасса и Новороссии в 2022 году при проведении референдумов по вхождению в состав России "было стыдно" опоздать на избирательный участок, они голосовали "целыми улицами". Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"В апреле 2022 года у людей была невообразимая эйфория, когда проходил референдум. Мы не успевали открывать участки, даже делали выездные. Люди выходили, своих соседей по дороге забирали. Все приходили к избирательному участку, вся улица, весь переулок, люди считали, что им было стыдно, вдруг они опоздают. Вдруг соседи не увидят, что они здесь были", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для людей референдум был праздником.

Президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии 30 сентября 2022 года после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России.