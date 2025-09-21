Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике подчеркнул, что три с половиной года европейские политики пытаются навязать Москве неприемлемые условия

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Урегулирование украинского кризиса невозможно без участия России, поскольку его условия напрямую касаются ее безопасности. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ответ на заявление президента Финляндии Александера Стубба.

"Если бы у России не было права голоса, [президент США Дональд] Трамп не стал бы встречаться с [российским лидером Владимиром] Путиным на Аляске. Всему миру ясно, что без согласия России никакого урегулирования украинского кризиса не будет, поскольку условия урегулирования напрямую касаются ее безопасности. Всем ясно, кроме, видимо, Стубба", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что европейские политики на протяжении трех с половиной лет безрезультатно пытаются навязать Москве условия, которые для нее неприемлемы.

"Как еще весной сказал Трамп в адрес европейцев, возмущенных тем, что США держат их в стороне от переговоров с Россией:" У них было целых три года на переговоры", то есть три года были, но переговоров не было. И Трамп таким образом дал понять, что Европа не хочет, не способна и не может добиться урегулирования. Так что Стуббу следовало бы взять свои слова обратно", - заключил Пушков.

Ранее президент Стубб заявил в интервью британской газете The Guardian, что Москва не должна иметь никакого влияния на то, какие гарантии безопасности будут даны Украине. "Это не тот вопрос, по которому Россия согласится или нет. Конечно, она не согласится, но смысл не в этом", - сказал Стубб. Он не пояснил при этом, насколько возможным считает заключение перемирия, после которого эти гипотетические гарантии вступят в силу, при исключении РФ из обсуждения этого вопроса.