МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп постарается заключить "хорошую сделку" с властями Афганистана в попытке вернуть американское влияние в стране. Переговоры окажутся непростыми, при этом силовое решение вопроса исключено, указал в беседе с ТАСС заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

18 сентября Трамп сообщил, что Вашингтон предпринимает попытки вернуть себе контроль над авиабазой Баграм, затем он объявил, что американские власти обсуждают с представителями Афганистана вопросы, касающиеся этого объекта. А уже 21 сентября американский лидер в Truth Social написал, что Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над базой.

"Я никак не думаю, что это будет связано с некими силовыми действиями, как этим занимался экс-президент США Джордж Буш - младший. Нет, это будут скорее продолжительные переговоры с выходом на "хорошую сделку", как говорит Трамп", - отметил эксперт.

Власти Афганистана, комментируя слова президента США по поводу авиабазы Баграм, призвали Вашингтон избегать повторения "прошлых неудачных подходов" и проявить рациональность. Кошкин также обратил внимание, что в 2001 году американцы начали военную операцию в Афганистане с намерением "стереть в порошок" Талибан. "Их было порядка 40 тыс. Спустя 20 лет Талибан поставил условие, что последний американец должен покинуть Афганистан, и последним был генерал-майор Крис Донахью, который ровно к назначенному времени поднялся на борт, и самолет взлетел. Так что это довольно серьезная сила, которая не подвластна Америке. И это они чувствуют. Естественно, что Трамп ни о каком силовом решении речи не ведет", - уверен аналитик.

При этом он напомнил, что еще в свой первый президентский срок Трамп "уже пытался договариваться с руководством талибов, правда его обвинили очень сильно в некой несостоятельности, но тогда его во всем обвиняли". "Так что у него еще тогда проявлялось стремление зацепиться за Афганистан, - продолжил Кошкин. - Сейчас он понимает, что в свое время американцы контролировали довольно серьезные территории с точки зрения геополитической конфигурации, я это называл непотопляемым авианосцем. Так что с геополитической и военно-технической точки зрения Трамп здесь видит перспективы".

"Но, конечно же, ситуацию для него осложнит противодействие Китая. Не забывайте еще и про важные для Пекина торговые "шелковые пути", которые идут в том числе через территорию Афганистана. Так что Китай будет стремиться решить свои проблемы в соответствии с собственным видением. Мы знаем, что и в Центральной Азии им важно распространить свое влияние на как можно более обширные территории. А теперь и США попытаются там закрепиться", - заметил Кошкин.

База в Баграме

В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. 1 июля 2021 года американцы покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль движения "Талибан".

14 апреля 2021 года 46-й президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На ее пике в 2010-2013 годах численность военной группировки западных союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года, при этом основные боевые части США и НАТО покинули Афганистан в 2014 году.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул. Последние американские военнослужащие покинули Афганистан к началу сентября 2021 года.