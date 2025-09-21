Эта атака тем не менее "укрепляет веру людей в то, что в 2014 году на референдуме они сделали правильный выбор", отметил советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. ВСУ атакой на школу и санаторий в Крыму хотят запугать местных жителей и туристов, но их действия лишь укрепляют веру населения республики в правильность выбора, сделанного на референдуме в 2014 году. Такое мнение высказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Атака на школу и санаторий, где погибли и пострадали люди, еще раз демонстрирует беспринципность киевского режима. Задача - напугать местных и туристов. Но она также укрепляет веру людей в то, что в 2014 году на референдуме они сделали правильный выбор [в пользу воссоединения с Россией]", - сказал Кимаковский.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория и здание школы. По данным Аксенова, 16 человек пострадали, 3 погибли. Также воздушная тревога объявлена в Севастополе, был сбит объект над морем около города.