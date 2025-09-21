Еще 16 пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым 3 человека погибли, 16 получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

"По уточненным данным, на текущий момент в результат атаки БПЛА в районе пгт Форос 3 человека погибли, 16 получили ранения", - написал он.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее Аксенов сообщал, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, из-за удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. Предварительно, в школе разрушен актовый зал, повреждена библиотека. В Минобороны России сообщили, что около 19:30 мск 21 сентября в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов, ВСУ нанесли удар БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами.