МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Донбасс для властей Украины до 2014 года был донором, из которого они выкачивали все ресурсы для развития западных областей. При этом самой территории Донбасса ничего не оставалось, средства на развитие инфраструктуры не направлялись. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России.

"До 2014 года данные области [Донбасса] были такими донорами, с которых выкачивали все, но не давали взамен ничего. Хотя потенциал данных территорий очень огромен. В Киеве сидели представители западной Украины в большинстве своем и для них и юго-восток Украины особенно Луганская и Донецкая области были раздражителем, поэтому когда формировался бюджет Украины, то с данных территорий выгребали все, что можно и отправляли потом на развитие западных областей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, власти Украины не только не развивали инфраструктуру Донбасса, а планомерно ее уничтожали, не создавая новых объектов и не реконструируя старые, созданные при Советском Союзе. Параллельно Киев пытался внедрить в Донбассе украинскую культуру и язык.

"Люди, которые там жили, они не только воспротивились, они даже писали открытые письма всем президентам, что это неприемлемо - колониальная практика внутри одной страны", - добавил депутат ГД.