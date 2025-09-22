Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций уверен, что "партнерство левых с фейковыми новостями рухнет"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Люди начали распознавать ложные нарративы бывшего американского президента Джо Байдена. Общество желает правды и мира, считает специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Люди наконец-то видят ложные нарративы Байдена и глобалистскую медиамашину. Партнерство левых с фейковыми новостями рухнет", - написал Дмитриев в X.

По его словам, общество желает мира, правды, процветания и безопасности, "а не лжи глобалистов".