Пресс-секретарь отметил, что это прерогатива военного ведомства

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны России вопрос о возможном ответе РФ на атаку ВСУ по объектам в Крыму.

"Это больше прерогатива министерства обороны, лучше по этому вопросу обращаться к ним", - сказал представитель Кремля на просьбу прокомментировать нанесенный 21 сентября удар беспилотниками по санаторию в Крыму и возможность российского ответа на эти действия.

Ранее сообщалось, что по факту атаки украинских боевиков на гражданские объекты в Республике Крым Главным следственным управлением СК РФ заведено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По данным следствия, 21 сентября украинские националисты при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали крымский поселок Форос. В результате атаки 3 мирных жителя погибли, еще 15 человек получили ранения различной степени.