Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российские летчики действуют строго по правилам

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские военные, в том числе летчики, строго соблюдают международные правила. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31.

"Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе и касающихся полетов", - подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что власти страны запросили консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ. До этого эстонские власти выступили с утверждением, что утром 19 сентября 3 российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии. Три российских МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Полет, как сообщили в Минобороны России, проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, подчеркнули в министерстве.