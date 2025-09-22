Представитель Кремля отметил, что Москва сохраняет приверженность двухгосударственного решения этого конфликта

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Палестино-израильский конфликт сейчас переживает самую острую и трагичную фазу за всю его историю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС об отношении Москвы к признанию Палестины рядом стран Запада.

"Мы исходим из того, что это единственно возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта, который сейчас переживает, пожалуй, самую острую и самую трагичную фазу за всю свою историю", - подчеркнул Песков.