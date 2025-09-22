Президент обсудил этот вопрос в ходе его встречи с руководителями парламентских фракций

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин весьма положительно оценил результаты прошедших в России выборов, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Оценка [прошедших выборов] была дана президентом и в том числе в ходе его встречи с руководителями парламентских фракций. Президент оценивает сами результаты выборов весьма положительно. Об этом в том числе и шел разговор на прошлой неделе", - отметил представитель Кремля.

Единый день голосования в этом году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.