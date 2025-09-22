Логвинов: РФ не поддержит кандидатуру нового генсека ООН с западным гражданством

Как подчеркнул директор департамента международных организаций МИД РФ, в Нью-Йорке уже сообщают имена возможных кандидатов на пост нового главного административного должностного лица Всемирной организации

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская сторона считает неприемлемыми для поста нового генерального секретаря ООН кандидатуры, имеющие в качестве второго гражданства одно из западных. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

Как подчеркнул дипломат, в Нью-Йорке уже сообщают имена возможных кандидатов на пост нового главного административного должностного лица Всемирной организации. Он уточнил, что согласно неформальному принципу справедливой географической представленности, очередь выдвигать претендента на это "кресло" должна перейти к Группе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).

"В принципиальном плане мы поддерживаем выдвижение единого кандидата от ГРУЛАК. В противном случае государства мирового большинства могут получить под видом "компромиссного предложения" очередного западноевропейца или просто работающего на интересы англосаксов политика. Для нас также неприемлемы кандидаты с двойным (западным) гражданством", - отметил Логвинов.

Он также обратил внимание на то, что акцент на гендерных аспектах в вопросе отбора генерального секретаря нецелесообразен. "Исходим из того, что к отбору конкретной персоналии надлежит подойти максимально тщательно. Будущий генеральный секретарь должен в первую очередь обладать необходимым опытом и профессиональными качествами, выстраивать свою линию в равноудаленном ключе, как это предусмотрено статьей 100 Устава ООН, - подчеркнул дипломат. - Следует избегать повторения нынешней ситуации, когда генеральный секретарь потворствует узурпации Секретариата одной группой стран. Россию устроит только тот кандидат, который будет работать над сужением разногласий, не превышать полномочия, добросовестно подходить к соблюдению принципов учредительного документа Всемирной организации".

Полный текст интервью будет опубликован 23 сентября.