Большинство стран Евросоюза в организации демонстрируют "стадное мышление", отметил директор департамента международных организаций МИД РФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Большинство стран ЕС в ООН демонстрируют "стадное мышление", а их представители как будто сошли с полотна Питера Брейгеля "Притча о слепых", заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Подавляющему большинству стран - членов ЕС свойственно брюссельское стадное мышление. В целом же еэсовские лидеры напоминают сегодня героев картины Брейгеля-старшего "Притча о слепых", когда путники тянут друг друга в пропасть", - охарактеризовал дипломат заявления представителей Евросоюза в ООН.

По его мнению, у представителей ЕС "в продолжающемся русофобском угаре оказались потеряны и здравый смысл, и система внешнеполитических координат, все их действия продиктованы исключительно чувством вседозволенности и жаждой реванша".

"К сожалению, именно через эту призму еэсовцы рассматривают ООН - как площадку для реализации непомерных геополитических амбиций и оказания давления на несогласных с "порядком, основанным на правилах", - констатировал директор департамента МИД РФ.

На вопрос, возможен ли какой-либо диалог с ЕС по Украине и по другим вопросам в целом, Логвинов заметил: "Диалог интересен с теми, кто проводит суверенную политику".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 23 сентября.