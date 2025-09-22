Российская сторона указала на отсутствие у Лондона, Парижа и Берлина правовых оснований для таких действий

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Великобритании в России Найджелом Кейси, послом Франции в России Николя де Ривьером и временным поверенным в делах Германии в России Анке Хольштайн неправомерные попытки европейских стран - участниц СВПД привести в действие механизм восстановления санкций в отношении Ирана. С российской стороны было указано на отсутствие у Лондона, Парижа и Берлина правовых оснований для таких действий, сообщили в МИД РФ.

"Обсуждалась ситуация в связи с неправомерными попытками европейских стран - участниц СВПД привести в действие механизм восстановления ранее отмененных санкционных резолюций СБ ООН в отношении Ирана. С российской стороны было указано на отсутствие у Великобритании, Германии и Франции правовых оснований и процедурных возможностей для таких действий, - говорится в сообщении МИД России. - Акцентировано, что результаты состоявшегося 19 сентября в СБ ООН рассмотрения проекта резолюции по вопросу о перезапуске ограничений, касающихся Ирана, в силу своей юридической ничтожности не накладывают никаких обязательств на государства - члены ООН и не могут служить поводом для каких-либо практических шагов в плане санкционного воздействия на Тегеран в связи с его ядерной программой".

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, европейским странам - участницам СВПД адресован настоятельный призыв прекратить провокации, отказаться от своего эскалационного курса и вернуться на путь переговоров, позволяющих устранить любые необоснованные подозрения и предубеждения вокруг иранского мирного атома при должной опоре на международное право и учете законных интересов Ирана в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.