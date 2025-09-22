Этот вопрос имеет исключительно важное, принципиальное значение для защиты национальных интересов, заявил президент

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал продолжающуюся деградацию в сфере стратегической стабильности. На это глава российского государства указал в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

"Хотел бы начать сегодня с вопроса, который имеет исключительно важное, принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности. Она, к сожалению, продолжает деградировать", - сказал президент.