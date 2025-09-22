Президент РФ подчеркнул, что основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах в этой сфере также были расшатаны

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Разрушительные шаги стран Запада существенно подорвали основы диалога государств, обладающих ядерным оружием. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

"В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах в этой сфере также были расшатаны.