МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Система соглашений Москвы и Вашингтона в области контроля над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями была почти полностью демонтирована. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

"Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями", - указал он.

Путин отметил, что эта система соглашений работала как на стабилизацию обстановки между государствами - обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности.

"Вновь повторю: о причинах и возможных последствиях такого положения вещей нами говорилось неоднократно", - добавил президент РФ.