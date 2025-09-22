Президент РФ отметил, что страна может ответить путем применения военно-технических мер

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия способна ответить на любые угрозы, причем не на словах, а путем применения военно-технических мер. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ.

По словам российского лидера, никто не должен сомневаться, что РФ может дать ответ на любые существующие и возникающие угрозы. Президент заметил, что страна спосодна дать отпор не на словах, а с помощью применения военно-технических мер.

В качестве примера глава государства привел решение властей РФ об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности.

Путин назвал это решение вынужденной мерой, продиктованной необходимостью дать адекватную реакцию на программы по размещению в Европе и АТР подобных вооружений западного производства, что является прямой угрозой российской безопасности.

"Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно", - резюмировал российский лидер.