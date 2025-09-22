МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сохранение в дальнейшем Россией ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) возможно только в случае аналогичных шагов США, заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам российского лидера в будущем на основе анализа обстановки будет приниматься соответствующее решение о дальнейшем поддержании добровольных самоограничений. Как указал Путин, эта мера возможно лишь при условии, что Соединенные Штаты будут действовать аналогичным образом и не будут совершать действия, которые подрывают или нарушают существующее соотношение потенциалов сдерживания.