Штатная численность ведомств не увеличится, отметили в пресс-службе краевого правительства

ЧИТА, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности создали в Забайкальском крае. Помимо этого, в структуру органов власти региона были внесены другие изменения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Формирование правительства и органов власти продолжается в Забайкальском крае. <…> Создано Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкалья. Министерство природных ресурсов переименовано в Министерство природных ресурсов и экологии региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края было разделено на две структуры: Министерство строительства и Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края переименовано в Министерство социальной и демографической политики региона. Вместе с этим отдельно создано новое ведомство - департамент труда и занятости.

Из Государственной инспекции Забайкальского края выделена Государственная жилищная инспекция. В Госинспекции останутся полномочия в области регионального строительного надзора, долевого строительства многоквартирных домов, государственного технического надзора. Также был ликвидирован департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности. Как пояснили ТАСС в правительстве региона, полномочия департамента разделят между министерствами, их основная часть ляжет на новое Министерство лесного хозяйства.

Отмечается, что изменения не влекут за собой увеличение штатной численности ведомств.

В августе сообщалось, что Министерство образования и науки Забайкальского края было разделено на Министерство образования и Министерство науки и профессионального образования.