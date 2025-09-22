По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заявление президента РФ показывает готовность к диалогу по теме стратегических наступательных вооружений

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп согласится на предложение российского лидера Владимира Путина сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое мнение выразил ТАСС директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"Я бы предположил, что реакция будет скорее положительная со стороны Трампа, потому что он говорил о необходимости ограничений, даже сокращения ядерных вооружений. То, что именно Россия сделала первый шаг в этом направлении, - это ценно", - полагает эксперт.

По убеждению Кашина, в ближайшее время Вашингтон вряд ли откажется от ограничений. "Американцы как минимум некоторое время будут придерживаться основных количественных ограничений договора просто потому, что их собственная программа ядерного перевооружения сейчас еще только развертывается, буксует, сталкивается со сложностями. Помимо проблем с производством средств доставки ядерного оружия, у них сложности и с восстановлением возможностей ядерного оружейного комплекса", - пояснил он.

В заявлении российской стороны, как отметил аналитик, говорится о готовности в течение года после истечения в феврале 2026 года ДСНВ придерживаться его центральных ограничений, а дальше - заново оценивать ситуацию. "Вполне вероятно, что за год у американцев и не должно произойти чего-то драматичного", - прогнозирует Кашин.

Новое соглашение

По словам эксперта, заявление президента РФ показывает готовность к диалогу по теме стратегических наступательных вооружений. "Мы показали, что мы заинтересованы, конструктивны, готовы говорить. Американцы также показывали интерес к этому. Но быстрое движение вперед будет возможно уже на фоне завершения конфликта на Украине, потому что для нового соглашения потребуется значительный объем работы", - подчеркнул он.

Аналитик обратил внимание, что начало гонки стратегических вооружений "никаких российских задач, связанных с обеспечением безопасности, не решило бы, но потребовало бы значительных ресурсов". "Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы ограничения договора сохранялись", - пояснил он.

В то же время, по словам эксперта, многое зависит от действий Соединенных Штатов. "Возможно, действия США приведут к подрыву этого договора. Например, если американцы начнут резко наращивать возможности своей стратегической системы противоракетной обороны, это может нарушить баланс. Если они начнут размещать в больших количествах ракеты средней дальности вдоль наших границ, это тоже может его нарушить", - предположил Кашин.

Он напомнил, что в США говорили о необходимости иметь потенциал "едва ли не равный российскому и китайскому вместе взятым". "Это тоже может привести к гонке вооружений. Но пока американцы не нарушают базовые условия договора, мы также будем заинтересованы придерживаться его ограничений", - заключил политолог.