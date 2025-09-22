Целенаправленный удар Украины в район размещения ядерного объекта произведен "не без благословения западных хозяев", указал парламентарий

МАРИУПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Западные страны, разрешая Киеву и украинским войскам атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС, таким образом пытаются сохранить теряющееся влияние на мировой арене и готовы поставить на кон ядерную безопасность всей Европы. Такое мнение ТАСС выразил сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя атаку Вооруженных сил Украины на Энергодар в Запорожской области.

Мэр города - спутника запорожской АЭС Максим Пухов сообщал, что в понедельник сотрудник коммунального предприятия получил тяжелое ранение в результате атаки беспилотников ВСУ на Энергодар. Было зафиксировано не менее четырех БПЛА. Пухов отметил, что присутствует угроза повторных ударов.

"Украинские войска нанесли целенаправленный удар в район размещения ядерного объекта <…> Налицо сознательная эскалация конфликта и провокация [в отношении] российской стороны. Очевидно, что этот шаг произведен не без благословения западных хозяев нынешних украинских властей. По всей видимости, истерия Запада, стремительно теряющего влияние на мировой арене, в частности, в российско-украинском конфликте, достигла апогея. На кон они готовы поставить ядерную безопасность всего континента", - сказал Волошин.

По его мнению, международное сообщество должно "незамедлительно осудить безрассудные действия Зеленского, его команды и тех, кто за ними стоит, в противном случае последствия могут обернуться катастрофой".

ВСУ последние несколько месяцев практически ежедневно атакуют инфраструктуру Энергодара и ЗАЭС. В последний раз украинские военные из артиллерии обстреляли район топливных складов атомной станции 16 сентября, возник пожар.