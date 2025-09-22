Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам на Херсонщине, сообщил губернатор Херсонской области

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины, нанося удар по поселку Форос в Крыму, делали это цинично, несмотря на то, что там отдыхали и дети. Об этом в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"За это преступление эти террористы еще ответят. Между прочим, они опять попытались обмануть. Сначала они сказали, что они ударили там по каким-то злачным местам, где должны были там великие начальники отдыхать в выходной день. <…> Они ударили по санаторию, там дети были, отдыхали сейчас. Поэтому вот эта вот машина обмана, которая идет сейчас, она постоянно движется и не останавливается. <…> Вот это вот такое вот, знаете, циничное поведение", - сказал Сальдо.

Он также отметил, что ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам на Херсонщине.