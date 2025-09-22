С 2007 года он был заместителем генерального прокурора Юрия Чайки, а в 2018 году стал полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству во вторник, 23 сентября, обсудит кандидатуру Александра Гуцана на пост генерального прокурора РФ.

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету палаты провести консультации по представленной президентом кандидатуре на должность генерального прокурора на 596-м заседании Совета Федерации 24 сентября 2025 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Совфед представление для проведения консультаций для назначения Александра Гуцана на должность генпрокурора.