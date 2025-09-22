Государства Запада "будут препятствовать любым усилиям стран мирового большинства внести свой вклад в этот процесс", считает директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта на основе принципов Устава ООН. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Самый правильный способ противодействовать попыткам европейцев продвигать оторванные от реальности подходы к украинскому кризису - это продолжение кропотливой точечной работы с государствами глобального Юга и Востока с акцентом на разъяснение первопричин конфликта и подтверждение нашей заинтересованности в его политико-дипломатическом урегулировании на основе принципов Устава ООН", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Логвинов обратил внимание, что западные страны "всеми силами будут препятствовать любым усилиям стран мирового большинства внести свой вклад в этот процесс". "В том числе через навязывание западным меньшинством искаженного толкования принципа территориальной целостности, зафиксированного в консенсусной Декларации о принципах международного права 1970 года", - конкретизировал дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.