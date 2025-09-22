Саммит направлен на тиражирование клеветнических измышлений о положении в Крыму и подпитку антироссийских настроений, заявил директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Саммит "Крымской платформы" на полях Генассамблеи ООН будет противоречить усилиям по поиску мира на Украине, функционерам ООН и делегациям следует воздержаться от участия в нем. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Время от времени Киев и его западные спонсоры инициируют разного рода международные сборища для обкатки своих нарративов. В ходе недели высокого уровня планируется созвать некий саммит "Крымской платформы". По нашему твердому убеждению, данный формат не имеет ничего общего с усилиями по поиску устойчивого и долгосрочного мира на Украине", - сказал он.

По словам дипломата, этот саммит направлен исключительно на тиражирование клеветнических измышлений о положении в Крыму и подпитку антироссийских настроений. "Уверен, что многочисленные делегации стран - членов ООН собираются в Нью-Йорке не для того, чтобы помочь западному меньшинству повысить собственную самооценку за счет "семейных фотографий". То же самое касается ооновских функционеров: если они действительно поддерживают мирное урегулирование на основе Устава ООН, включая принципы самоопределения народов и соблюдения прав человека, то обязаны воздержаться от потворства проведению подобных одиозных мероприятий и тем более участия в них", - указал он.

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.