Порядка 10 тыс. несовершеннолетних страдают от острого недоедания в секторе Газа, заявил замглавы МИД России

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Вершинин назвал планы Израиля по аннексии большей части Западного берега реки Иордан смертным приговором созданию жизнеспособного Государства Палестина.

"В секторе Газа в результате военной операции Израиля буквально на наших глазах разразился массовый рукотворный голод: нуждающихся расстреливают в очередях за продовольственными пайками, 50 тыс. детей уже погибли, еще порядка 10 тыс. несовершеннолетних страдают от острого недоедания. По словам представителей гуманитарного крыла ООН, городу Газа был вынесен смертный приговор. Реализация заявленных представителями израильского руководства планов по аннексии большей части Западного берега и застройке сектора Е1 будет означать еще один смертный приговор, на этот раз созданию территориально непрерывного жизнеспособного Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал он, выступая на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Вершинин добавил, что палестинцы сегодня не только подвергаются нечеловеческим страданиям, но и "лишаются достоинства и надежды на лучшее будущее".