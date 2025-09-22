Благодаря этому документу мировое большинство сможет эффективно противостоять ложной концепции миропорядка, подчеркнул директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия выступает за сохранение Уставом ООН функции главного источника международного права. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Безусловным приоритетом для России является сохранение за Уставом ООН функции главного источника международного права, универсального "кодекса поведения" стран-членов. Заложенные в учредительный документ принципы должны неукоснительно соблюдаться во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи. Таким образом, мировое большинство сможет эффективно противостоять ложной концепции миропорядка, основанного на правилах, которая направлена на подмену международного права нормами, выработанными в келейном формате и отвечающими интересам западного меньшинства", - отметил он.

По словам Логвинова, первоочередной задачей в ходе юбилейной сессии Генассамблеи Россия видит восстановление роли всемирной организации в качестве ключевого механизма многостороннего сотрудничества и реагирования на глобальные вызовы в условиях формирующегося многополярного мироустройства. "Необходимые предпосылки для этого создают ее уникальная представленность, легитимность и широта полномочий", - подчеркнул дипломат.

"Важным направлением для нас станет работа по адаптации ООН к меняющимся геополитическим реалиям, - продолжил он. - При этом любые преобразования должны носить рациональный характер и быть ориентированы на повышение результативности и оперативности всемирной организации. Наша принципиальная позиция состоит в том, что реформы следует осуществлять при сохранении межправительственной природы ООН и безусловном соблюдении принципа разделения труда между ее главными органами".

80-я сессия ГА ООН начала работу 9 сентября. В рамках недели высокого уровня в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября на полях ГА ООН пройдут общеполитические дебаты, за это время ожидается выступление 193 делегаций.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.