По словам депутата, такая судьба могла ожидать русских людей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Украины планировали создать концлагеря на территориях Донбасса и Новороссии, впоследствии вошедших в состав РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Россия могла спасти этих людей [жителей исторических регионов] от уничтожения. Потому что Порошенко, Зеленский заявляли: "Мы сделаем из этой территории концлагерь. Мы обнесем колючей проволокой [территории], и они будут там жить. Дети будут жить в подвалах, взрослые в этих концлагерях". Вот эта судьба ожидала наших людей, русских людей", - сказал собеседник агентства.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.