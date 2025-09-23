Принятие такого решения в год 65-летия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам будет иметь важное символическое значение, отметил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. На нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН Россия внесет документ о новой памятной дате - международном дне борьбы с колониализмом 14 декабря. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Планируем внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи новый документ - о провозглашении 14 декабря международным днем борьбы против колониализма", - сказал дипломат.

По его мнению, "принятие такого решения в 2025 году - в год 65-летия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года - будет иметь важное символическое значение и заложит прочный фундамент для того, чтобы перевести работу на антиколониальном направлении на системную основу".

Дипломат обратил внимание на то, что в планах на текущий год - реализация положений резолюции Генассамблеи "искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях". "Убедительные результаты голосования по ее проекту в 2024 году свидетельствуют об актуальности заложенных в этот документ целей: преодоление пережитков колониальной эпохи и борьба с современными проявлениями колониализма. Уверены, что без их достижения невозможно построить подлинно многополярный и демократический миропорядок, свободный от мер принуждения", - подчеркнул Логвинов.

Говоря о других инициативах Москвы, он отметил, что "в русле усилий по борьбе с героизацией нацизма и искажением истории Россия внесет на рассмотрение Генассамблеи ООН проект соответствующей ежегодной резолюции". "Не исключаем, однако, что западники вновь попытаются сорвать принятие этого важного документа путем вброса откровенно провокационной антироссийской поправки, касающейся якобы использования борьбы с нацизмом для оправдания СВО", - заметил руководитель департамента МИД РФ. И заверил: "Мы признательны тем странам, которые солидарно с нами проголосовали против данной поправки".

Подготовка документа о дне борьбы с колониализмом

Как ранее говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что 14 декабря будет объявлено международным днем борьбы с колониализмом. Он отмечал, что в 2024 году РФ дала старт стратегически важному, рассчитанному на перспективу антинеоколониальному проекту. В его рамках "Единая Россия" при поддержке других парламентских партий выступила инициатором создания международного движения сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма за свободу наций. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ранее подчеркивал, что РФ таким образом призывает свести на нет попытки фальсификации истории, с помощью которых глобальное меньшинство вводит остальных в заблуждение, хочет стереть из памяти человечества чудовищные преступления колониализма.

Сессия Генассамблеи

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала работу 9 сентября, ее тема - "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". Председатель сессии - экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Основным событием 80-й сессии, как ожидается, станут общеполитические дебаты во время недели высокого уровня, которые пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Всего за это время ожидается выступление 195 делегаций. Россию на дебатах представит Лавров, его выступление с трибуны зала Генассамблеи запланировано на 27 сентября.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.