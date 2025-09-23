Краснов: с участием прокуроров исправлено более 62 тыс. ошибок в решениях

С участием прокуроров рассмотрено более 215 тыс. уголовных дел

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 215 тыс. уголовных дел рассмотрено с участием прокуроров, исправлено более 62 тыс. судебных ошибок в решениях. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на заседании комитета в Совете Федерации.

"С момента действия апелляционных и кассационных судебных инстанций с участием прокуроров было рассмотрено свыше 215 тыс. уголовных дел и материалов. Было исправлено более 62 тыс. судебных ошибок в решениях", - сказал он.

Краснов также отметил, что несмотря на удаленность кассационных и операционных инстанций, они выполняют свои задачи. "Я знаю, люди участвуют как лично, так и дистанционно. Массовых жалоб в настоящее время мы не фиксируем, но если они появятся, то мы будем внимательно их рассматривать и принимать соответствующие коррекции", - добавил Краснов.