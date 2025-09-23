Конкретная дата следующих контактов президентов России и США не определена, сообщил представитель Кремля

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Конкретная дата следующих контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока четкого понимания о дате следующего контакта двух президентов нет", - сказал он.

Песков также ответил на вопрос, поступала ли по каким-то каналам реакция от Вашингтона на заявления Путина о судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Мы слышали вчера заявления от моей коллеги из Белого дома о том, что президент Трамп сам выскажется по этому поводу", - пояснил Песков.

Накануне Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова продолжить придерживаться обозначенных в нем центральных количественных ограничений в течение года. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

СНВ-3, или ДСНВ, ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него.