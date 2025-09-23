Это недвусмысленный сигнал, демонстрирующий полное отсутствие стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Атаки украинских БПЛА на населенные пункты в РФ являются черным пиаром Владимира Зеленского в преддверии его участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Это черный пиар Зеленского. Это недвусмысленный сигнал, демонстрирующий полное отсутствие стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине. Окружение Зеленского, будучи не в состоянии побеждать на поле боя, всеми доступными средствами своего преступного арсенала стремится создать негативный фон для поиска политико-дипломатического пути разрешения конфликта. Ни переговоры, ни урегулирование украинскому диктатору не нужны. Он едет в Нью-Йорк искать деньги и оружие на продолжение кровопролития", - указал дипломат.