В нем просматриваются аналогии с операцией Киева в Донбассе в 2014 году, указал военный специалист

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. НАТО намерена развязать в Молдавии военный конфликт, в котором просматриваются аналогии с операцией Киева в Донбассе в 2014 году. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, в действиях Евросоюза уже просматриваются предпосылки военной операции.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что НАТО ищет альтернативные площадки для противодействия РФ и делает из Молдавии дополнительный плацдарм агрессивной политики против России.

"Некоторые элементы предпосылок специальной военной операции уже просматриваются, но есть и существенное различие. Дело в том, что в Молдавии нет активных боевых действий. Естественно, для того чтобы начать активно действовать западным странам - им нужно развязать военный конфликт. <…> Подготовительные мероприятия, естественно, ведутся. В них как раз и просматривается аналогия с военным конфликтом в Донбассе [в 2014 году]", - сказал он.

22 сентября в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Евросоюз "намерен оккупировать Молдавию". Сейчас готовится размещение натовского десанта в Одесской области Украины, а также осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ.