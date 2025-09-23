Ситуация похожа на то, что наблюдалось в Новороссии, на границах ДНР, ЛНР три года назад, сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов

ГЕНИЧЕСК, 23 сентября. /ТАСС/. Отправка военных НАТО в Одесскую область Украины похожа на попытку европейских стран помочь ВСУ взять под контроль регионы Донбасса и Новороссии в 2022 году, заявил в беседе с ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

"Данная ситуация похожа на то, что мы наблюдали в Новороссии, на границах ДНР, ЛНР три года назад, но имеет существенные различия. Тогда все-таки не шло речи о прямом вторжении натовских войск в приграничные с Россией регионы и не шло речи о вмешательстве войск НАТО", - заявил Барбашов.

Он пояснил, что три года назад Запад активно помогал ВСУ в подготовке операции по ликвидации ДНР и ЛНР, что могло стать сильным ударом по России.

"Когда же Россия дала понять, что готова защищать и свое ближнее приграничье, и интересы русского населения в ДНР и ЛНР силовым методом, ей подготовили ловушку, не позволив провести мирную акцию, а втянув в войну, в которую постепенно втягивается и вся Европа", - отметил собеседник.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Евросоюз полон решимости оккупировать Молдавию, параллельно готовится размещение натовского десанта в Одесской области для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу.