В диппредставительстве указали, что взятый Североатлантическим альянсом провокационный курс лишь усиливает напряженность

СТОКГОЛЬМ, 23 сентября. /ТАСС/. Утверждения властей Норвегии о якобы имевших место нарушениях ее воздушных границ со стороны РФ не подтверждаются данными российских средств объективного контроля. Об этом говорится в поступившем в ТАСС комментарии посольства России в Норвегии.

"Подтверждаем, что МИД Норвегии передавал информацию по упомянутым инцидентам, к которой мы отнеслись со всей серьезностью. Однако сведения, озвученные норвежской стороной, данными российских средств объективного контроля не подтвердились", - отметили в российской дипмиссии.

В посольстве указали, что "взятый Североатлантическим альянсом провокационный курс на активизацию военной деятельности стран-членов в высоких широтах, включая проведение военных учений", в которых Россия обозначается "в качестве условного противника, лишь усиливает напряженность и несет риски дальнейшей эскалации военной обстановки в регионе".

"Ответственность за это несут непосредственно страны - члены НАТО, в том числе Норвегия - один из главных проводников политики альянса в Арктике", - подчеркнули дипломаты.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о якобы имевших место нарушениях воздушных границ страны со стороны РФ весной и летом.

Власти России неоднократно заявляли, что при выполнении всех полетов российские самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что любые обвинения в адрес российских военных в нарушении каких-то границ "по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными".