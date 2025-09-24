Официальный представитель МИД РФ отметила, что готовится итоговая пресс-конференция

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в первый же день работы проведет не менее 10 встреч на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Начинается утро, начинается рабочий день - более 10 встреч, это не встречи на ногах, это полноформатные переговоры, [которые] предстоят Сергею Викторовичу Лаврову", - сказала дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что график может меняться. "[Встреч] может быть чуть больше, вряд ли меньше. Конечно, они будут дополняться пересечениями в кулуарах. <...> Это действительно полноформатные, полноценные переговоры, которые проходят на полях мероприятий Генассамблеи. И это только первый день, даже не сутки с прилета. Такая интересная работа", - подчеркнула Захарова.

Дипломат, говоря о работе Лаврова на полях ГА ООН, отметила, что, как и первый день, все последующие будут "с такой же насыщенной повесткой". "Главные события будут связаны с выступлениями на Генеральной Ассамблее, она запланирована на 27-е число, будет пресс-конференция итоговая", - добавила она.

Захарова подчеркнула, что местные журналисты всегда уделяют особое внимание пресс-конференции главы российской дипломатии.

Ранее Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС отметил, что у российской делегации запланирован целый ряд мероприятий министерского уровня - по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. Кроме того, на среду запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио.