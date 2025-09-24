Успехи российских войск приближают финал конфликта на Украине, поэтому Запад готовится использовать Молдавию против России, отметил военно-политический эксперт

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Силы НАТО руками молдаван могут попытаться захватить оставшиеся с советских времен военные склады в Приднестровье. Такое мнение высказал ТАСС военно-политический эксперт Ян Гагин, комментируя сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что Евросоюз готовится оккупировать Молдавию.

23 сентября в пресс-бюро СВР, в частности, сообщили, что готовится размещение натовского десанта в Одесской области, а также осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ.

"Существует достаточно давний конфликт Молдавии и Приднестровья - это нерешенный политический вопрос. Естественно, Приднестровье остается таким пророссийским анклавом как раз между Украиной и Молдавией, - сказал Гагин. - Очень важно упомянуть, что в Приднестровье находятся склады еще советской группировки войск в Европе. Можно предположить, что силы НАТО руками молдаван попытаются захватить эти склады".

Он добавил, что успехи российских войск приближают финал конфликта на Украине, поэтому Запад готовится использовать Молдавию против России. "Возможно, наш противник - коллективный Запад, блок НАТО - как раз предполагает, что Украина уже разыгранная карта, что в Украине мы побеждаем, это видно, и финал войны понятен. А для того, чтобы продолжать пытаться ослабить Россию, продолжать каким-то образом пытаться наносить нам какой-то ущерб, они теперь, вероятнее всего, могут попытаться готовить Молдавию", - считает Гагин.

Собеседник агентства полагает, что Молдавия не суверенна, поэтому подвержена влиянию внешних сил. Кроме того, руководство страны "добровольно идет на подчиненное сближение с Румынией". "Скорее всего, Молдавию может ожидать украинский сценарий - полное подчинение, соответственно, с вероятным размещением военных баз и с той же самой русофобией, которую взрастили на Украине искусственным образом. В Молдавии вероятен подобный сценарий", - заключил эксперт.