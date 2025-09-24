Председатель Верховного суда РФ не согласился с утверждением, что рассмотрение дел в отсутствии стороны защиты стало в России практикой

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Фактов рассмотрения дел в российских судах без адвокатов нет, сообщил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов, отвечая на вопросы сенаторов на пленарном заседании Совета Федерации.

"Конечная цель права - это справедливость в рамках закона. И, безусловно, наши граждане, должны находить справедливость именно в суде. Суд у нас состязательный, вы правильно сказали. Вот, если конкретные факты вот у вас есть, подобные тому, что вы говорите, давайте мы будем предметно разбираться. Но в настоящее время, насколько я знаю, системных жалоб не наблюдается, и адвокаты являются защитниками, участниками процесса", - сказал Краснов, отвечая на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой о состязательности в судебных процессах.

При этом Краснов не согласился с утверждением сенатора, что рассмотрение дел в отсутствии адвоката стало в РФ практикой. "Я с вами не могу согласиться, что это практика. У нас в суде участвует и защитник, адвокат участвует, и это тоже практика. Давайте, если конкретные факты есть, предоставьте мне, и я предметно уже разберусь с ними", - отметил Краснов.